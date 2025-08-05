Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol yapım, genişletme ve asfalt kaplama çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı şehir merkezinde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgelerde gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları ile bölge halkının yol güvenliği artırılıyor.

Ekipler 2025 yılı içerisinde, uzunluğu 30 kilometreyi aşan asfalt kaplama çalışması gerçekleştirirken, iş programında bulunan 85 kilometre uzunluğundaki asfalt yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda gerçekleştirilen asfalt çalışmaları kapsamında Mahmudiye ilçesine bağlı Fahriye ve Topkaya mahalleleri arasında 7,7 kilometrelik yolun ikinci kat asfalt sathi kaplaması tamamlanarak hizmete sunuldu. Tepebaşı ilçesinde de önemli çalışmalar yürütüldü. Kızılcaören, Yakakayı, Gündüzler, Beyazaltın ve Kozlubel mahallelerini birbirine bağlayan 8,8 kilometrelik güzergâhın asfalt kaplaması da tamamlandı. Aynı ilçede Kavacık, Karaçobanpınarı ve Behçetiye mahalleleri arasındaki 7,1 kilometrelik yolun çalışmaları da bitirilerek trafiğe açıldı. Odunpazarı ilçesinde ise Uluçayır’dan Yukarı Kalabak’a uzanan 7 kilometrelik yolun asfalt kaplaması tamamlandı.

Öte yandan, yine Odunpazarı ilçesinde Çamlıca ve Yörükkırka mahalleleri arasında bulunan 8 kilometrelik yolun 2 kilometreden fazla kısmında asfalt çalışmaları devam ederken, geri kalan kısmın da kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Eskişehir’in doğu ilçelerinde de kapsamlı projeler yürütülüyor. Mihalıççık ve Beylikova arasında, Yunusemre, Belencilbirt, Adahisar, Yalınlı, Yeniyurt ve Emircik mahallelerini kapsayan 30 kilometrelik hatta yol genişletme, altyapı düzenleme ve sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor. Belencilbirt ve Adahisar mahalleleri çevresinde ise 15 kilometrelik genişletme ve altyapı çalışmaları tamamlanırken, 4,5 kilometrelik sıcak asfalt kaplama için ihale süreci başlatıldı. Aynı hat üzerindeki Yalınlı, Yeniyurt ve Emircik mahallelerinde ise 6 kilometrelik yol genişletme çalışması bitirildi; kalan 9 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor.