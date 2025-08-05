Ticaret Bakanlığı, 24 Temmuz'da yapılan ÖTV düzenlemesi sonrasında bazı otomotiv bayilerinin alıcılardan haksız ek ödeme talep ettiği şikayetleri üzerine açıklama yaptı. Bu tür uygulamaların tüketiciyi mağdur ettiğini ve piyasa düzenini bozduğunu belirten bakanlık, aykırılıklar için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, ÖTV oranlarındaki 24 Temmuz 2025 değişikliği sonrası otomotiv sektöründe yaşanan sorunlara ilişkin bir basın açıklaması yayımladı.

Bakanlık, bazı yetkili satıcıların, ÖTV ve KDV’si veya araç bedelinin tamamı önceden tahsil edilmiş olmasına rağmen alıcılardan ek ödeme talep ettiğine dair şikayetler aldığını belirtti.

Açıklamada bu uygulamaların tüketicileri mağdur ettiği ve piyasa işleyişini bozduğu vurgulandı.

“EK ÖDEME TALEBİ HUKUKA AYKIRI”

Bakanlık, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’e göre, ÖTV ve KDV’si tahsil edilen araçların satış fiyatının artırılmaması ve fiyatın sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÖTV değişikliğinden önce bedelin tamamını veya vergilerini ödeyen alıcılardan ek ödeme talep edilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Bu tür sözleşme hükümlerinin geçersiz sayılacağı vurgulanırken, yalnızca kapora ödeyen ve araç bedelini veya vergilerini tamamlamamış alıcılara ÖTV farkı yansıtılmasının mevzuata aykırı olmadığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştırdığını ve aykırılık tespit edilmesi durumunda yetkili satıcılara her bir işlem için 684 bin 214 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Tüketiciler, mağduriyet durumunda Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla şikayette bulunabilecek veya yargı yoluna başvurabilecek.