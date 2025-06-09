Erzurum’da maddi hasarlı trafik kazası sonrası hakarete uğrayan hemşirenin uzlaşma talebiyle, şüpheli tarafından Çocuk Onkoloji Servisi’ne oyun alanı kuruldu. Adalet Bakanlığı'nın uzlaştırma uygulaması barışçıl çözümü sağladı.ANKARA (İGFA) - Erzurum’da Çat Yolu’nda yaşanan maddi hasarlı trafik kazasında, bir hemşireye hakaret edilmesi üzerine başlatılan soruşturma, uzlaştırma uygulamasıyla 20 günde çözüme kavuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, “hakaret” suçundan dosyayı uzlaştırma bürosuna yönlendirdi. Uzlaştırmacı, mağdur hemşirenin çalıştığı Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne oyun alanı kurulması talebini şüpheliye iletti. Şüpheli, çocukların mutluluğuna katkı sağlamak için talebi kabul etti ve oyun alanı kuruldu.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1932048992881291419

“HER İKİ TARAF DA MUTLU”

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, uzlaştırmanın barışçıl çözümler sunduğunu vurgulayarak, bu olayda Çocuk Onkoloji Servisi’ne oyun alanı kurulması, hem çocukların mutluluğunu sağladı hem de dosya uzlaşmayla kapandığını belirterek, "Her iki taraf da mutlu oldu” dedi.

Uzlaştırmacı, dosyanın hemşirenin mesleğinden ilhamla oyun alanı önerisi sunduğunu belirtirken, “Şüpheli başta tereddüt etse de çocukların tedavi süreçlerini öğrenince kabul etti. Bu çözüm, toplumsal müzakere ve onarıcı adaletin değerini gösterdi" diye konuştu.