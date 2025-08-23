Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan şarkılarıyla Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşattı.ERZURUM (İGFA) - Sevilen sanatçı Bayhan Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

“Tiryakinim”, “Seninle Olmak Var Ya”, “Ah İstanbul” gibi sevilen şarkıları özgün yorumuyla seslendiren sanatçıya Erzurumlular gece boyunca büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Erzurum Kalesi’ni gezerken karşılaştığı gazileri konserine davet eden Bayhan’ı konserinde Erzurumlu gaziler de yalnız bırakmadı. Gazileri “hoş geldiniz” diyerek karşılayan ünlü sanatçı, “Hep birlikte bir aileyiz, birlikte güzeliz.” dedi.

Erzurum’a ilk defa geldiğini belirten sanatçı, “Erzurum’da ilk defa konser veriyorum. Kültür Yolu Festivali’ne beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.