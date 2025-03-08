Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu’da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri heyelanlara yol açtı. Gelen toprak kaymaları, bazı yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Büyükşehir ekipleri özellikle eğimli arazilerde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.ORDU (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışının etkili olduğu Ordu’da, hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar kütleleri heyelanlara yol açtı. Gelen toprak kaymaları, bazı yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Büyükşehir ekipleri özellikle eğimli arazilerde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için bölgede aralıksız çalışma yürütüyor. Ekipler heyelan riski taşıyan bölgelerde güvenlik önlemi alırken, yol açma ve temizleme çalışmalarıyla da ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Heyelanlar birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili oldu. İl genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapanırken, ekipler tarafından yapılan müdahalelerle yollar yeniden açılıyor. Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alınıyor.

EKİPLER SAHADA

Kar erimesiyle birlikte toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır halde bulunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahada çalışmalarını sürdürüyor.