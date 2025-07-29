Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını, savunma sanayii iş birliğini ve Filistin’de İsrail’in soykırım politikalarını ele aldı. Ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare edildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı’nda önemli konulara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına daha fazla miktarda ulaştırılmasının yollarını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, askeri ve savunma sanayii iş birliğini ileriye taşıyacak somut projelerin görüşüldüğünü ifade etti.

İki liderin kabul ettiği ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasının özellikle istişare edildiği vurgulandı.

FİLİSTİN’E DESTEK VE İSRAİL ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Filistin meselesine de geniş yer ayırdı. Terör devleti İsrail’in 22 aydır Filistin halkını canice katlettiğini, Gazzeli kardeşlerini 360 kilometrekareye hapsederek soykırım uyguladığını dile getirdi. İsrail’in açlığı bir silah olarak kullanmasının insanlıktan nasibini almadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Gazze’den gelen fotoğrafların Nazi kamplarından daha vahşi ve insanlık dışı olduğunu, dünyanın gözleri önünde bir halkın açlık ve susuzlukla öldürüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze halkına soykırım uygulayanlar, hukuk ve tarih önünde hesap verecek; bu günleri inşallah göreceğiz,” diyerek tepkisini sürdürdü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı https://t.co/XAxKNSjJxj— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2025

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev ise, ülkesinin bilgi teknolojisi alanında başarılara sahip olduğunu ve çok fazla çalışma yapıldığını söyledi. Konuk Cumhurbaşkanı, Kazakistan ile Türkiye'nin bilgi teknolojisi alanındaki stratejik partnerliğini genişletmek için büyük imkanlar olduğuna da işaret etti.