Bursa'da Osmangazi Belediyesi’ni ralli pistlerinde temsil eden bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan 49. Yeşil Bursa Rallisi’nin RC5 kategorisinde üçüncü oldu.BURSA (İGFA) - Dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olan Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Denizci Keskin, aracını başarıdan başarıya sürüyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 57 otomobil ve 118 sporcunun katılımıyla düzenlenen 49. Yeşil Bursa Rallisi’ne katılan Keskin, RC5 kategorisinde piste çıktı. Türkiye ve Avrupa ralli şampiyonalarında kazandığı kupalarla dikkat çeken Keskin, oldukça zorlu etaplardan oluşan Yeşil Bursa Rallisi’nde de yeteneğini ortaya koydu ve RC5 kategorisinde elde ettiği üçüncülük ile başarılarına bir yenisini ekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı rallici Kübra Denizci Keskin’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.