Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 14-16 Mart tarihleri arasında Konya Velodromu’nda büyük bir heyecana sahne olacak.KONYA (İGFA) - Konya'da gerçekleştirilecek 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın açılış seromonisi 14 Mart Cuma günü saat 18.00’de yapılacak.

Konya Velodromu’nda gerçekleştirilecek dev organizasyon, 5 kıtadan 44 ülkeden ve 300 sporcunun katılımıyla pist bisikleti dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olacak.

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, pist bisikleti yarışlarının hız, teknik beceri ve stratejiyi birleştirme özelliğiyle hem izleyicilere hem de sporculara üst düzey bir rekabet sunacak. Konya Velodromu’nda üç gün boyunca sürecek yarışlarda, dünyanın en hızlı bisikletçileri, bireysel ve takım disiplinlerinde şampiyonluk için mücadele edecek.

Organizasyonda, Sprint, Keirin, Takım Sprinti, Takım Takibi, Omnium, Madison ve Bireysel Takip gibi pist bisikletinin en prestijli disiplinleri yer alacak. Yüksek tempolu yarışlar ve taktiksel mücadeleler, pist bisikleti severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Bisiklet kültürünü yaygınlaştırma ve genç sporculara ilham kaynağı olması açısından önemli bir yere sahip olan UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Türkiye’de bisiklet sporunun gelişimine ivme kazandıracak.

DÜNYANIN EN HIZLI BİSİKLETÇİLERİ KONYA’YA GELİYOR

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, 7 bin 600 metrekarelik alana sahip Konya Olimpik Velodromu, 250 metrelik pisti ve 2 bin 329 kişilik seyirci kapasitesiyle uluslararası bisikletin yeni merkezi olacak. İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, İspanya, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Çin, Kolombiya, Meksika, Kazakistan, Malezya, Hindistan ve daha birçok ülkenin en iyi bisikletçileri şampiyonluk için pedal çevirecek.

Uluslar Kupası’nı izleyenler, rüzgar gibi geçen bisikletçiler, taktik ve strateji oyunları, göz açıp kapayıncaya kadar değişen sıralamalar, başa baş rekabet ve son saniye zaferleri ile gerçek bir heyecan fırtınasına tanıklık edecek.

Uzun yıllar boyunca Avrupa ve dünyada büyük organizasyonlara imza atan bir topluluğun parçası olarak, Konya'da gerçekleşen etkinlikte yer almaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyon sayesinde Konya'da bine yakın yabancı sporcuyu ve ekibini ağırlayacaklarını kaydetti. Başkan Müftüoğlu, "Bu etkinlik, Konya'nın ekonomisine de katkı sağlayarak otellerden restoranlara kadar şehrin farklı noktalarında canlanma yaratacak. Konya'nın spora ve bisiklete verdiği desteği görmek bizim için sevindirici. Bu organizasyon, bisiklet sporunun ülkemizde daha fazla tanınması ve desteklenmesi için büyük bir adım" dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya'da bisikletin sadece bir spor değil, aynı zamanda kültürün bir parçası haline geldiğini belirterek, "Umuyoruz ki başarılı sporcular bu etkinlikten çıkacak ve uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Burada yer alan eski milli sporcumuz Süleyman Okur’un heyecanına tanık olmak, bizim de heyecanımızı artırıyor" dedi.

2004 yılından bu yana Türkiye'de bir velodroma sahip olma hayaliyle yola çıktıklarını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar, "Geçtiğimiz yıldan itibaren velodromumuzu antrenman kampları için de kullanmaya başladık. Bugüne kadar, yapılan hazırlıklar tamamlandı ve artık her şey hazır. Şu ana kadar 44 ülkeden 300 sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyon kapsamında toplamda 900’ün üzerinde katılımcı yer alıyor. Bunların 100’ü, teknik personel ve uluslararası kurumların temsilcilerinden oluşuyor. Örneğin, hakem heyetleri, televizyon medya koordinatörleri, teknik delegeler ve ulusal hakemler burada olacak. Bu vesileyle tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye’de düzenlenen en büyük bisiklet organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle Türk sporcuların da yarışta yer alacak olması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla sporcunun bu tür organizasyonlarda yer alacağına inanıyoruz” diye konuştu.