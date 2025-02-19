Çevre Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanlığı, sektörün hareketliliğini artıracak yeni bir kampanya kampanyayı Emlak Konut eliyle başlatıyor.ANKARA (İGFA) - Dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut, 19 Şubat Çarşamba günü itibariyle diğer gelir grupları için yeni bir proje başlatıyor.

Emlak Konut GYO’nun başlatacağı orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir konut kampanyası ile ilgili ön bilgiyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nd paylaştı.

Bakan Kurum, "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla gerek düşük peşinat gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak" dedi.

✔️Emlak Konut ile orta gelirliler için hazırladığımız konut kampanyasını yarın açıklıyoruz.✔️ TOKİ ile yeni sosyal konut kampanyasını yıl sonunda başlatıyoruz.✔️ Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile arsa maliyetini düşürecek, konut fiyatlarını indirecek çalışmayı yürütüyoruz.… pic.twitter.com/ZaTf7V1KLX— Murat KURUM (@murat_kurum) February 18, 2025

Öte yandan Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlar için 81 ilde sosyal konut kampanyası kapsamında arsa tahsis süreçlerinin devam ettiğini bu kampanyanın da yıl sonunda başlatılacağını da açıkladı.