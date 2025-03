Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile birlikte New York BM binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü. Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i Türkiye'ye davet etti.ANKARA (İGFA) - 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. New York'ta BM binasında Guterres'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

Guterres, görüşmede Emine Erdoğan ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Guterres, sıfır atık felsefesinin tarihten bu yana dünyanın her yerinde var olduğunu dile getirerek projenin uluslararası düzeyde ele alınmasına dikkati çekti. Emine Erdoğan ise BM Genel Sekreteri'nin küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik kararlı duruşu ve Sıfır Atık Girişimi'ne verdiği güçlü desteğin öneminin altını çizerek, Genel Sekreter'e ve BM çalışanlarına en içten teşekkürlerini sundu. İklim krizi ve çevre sorunlarının ancak kolektif bir çabayla çözülebileceğini belirten Emine Erdoğan, bu bağlamda Genel Sekreterin BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek "Uluslararası Sıfır Atık Günü Özel Etkinliği"ne katılımının çok kıymetli olduğunu, kendilerinin katılımının Sıfır Atık Girişimi'nin BM platformlarında daha geniş etki yaratacağına inandığını söyledi.

“SIFIR ATIK İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ KORUMA SORUMLULUĞU”

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'ni sadece bir çevre politikası olarak değil, insanlığın ortak geleceğini koruma sorumluluğu olarak gördüklerini vurgulayarak, bu çerçevede Sıfır Atık Danışma Kurulu çalışmalarına ayrıca önem atfettiğini ifade etti.

Sıfır Atık Danışma Kurulunun rehber yayınların oluşturulması ve dünyadan iyi örneklerin derlenmesi gibi önemli çalışmaları hayata geçirdiğini anımsatan Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün icrası dahil birçok konuda Sıfır Atık Vakfı ve bakanlıklarla iş birliği halinde çalıştıklarını anlattı.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Standardizasyonu, Küresel Sıfır Atık Ödülleri, Uluslararası Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Forumu gibi önemli projeler için de çalışmaların sürdüğünü aktararak, Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen BM Sıfır Atık Kararı ve BM Genel Kurulu kararlarının G20 bildirgeleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası metne girdiğine ve kabul gördüğüne dikkati çekti.

Bu kapsamda Gelecek Paktı'nda Sıfır Atık Girişimi'ne atıfta bulunulmasının da memnuniyet verici olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, aynı zamanda 2022'de ilk kendisi ve Genel Sekreter'in imza attığı Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nın 40'ı aşkın Devlet Başkanı eşi tarafından imzalandığını, dijital imzayla ise 100 ülkeden on binlerce insanın desteğini aldığını bildirdi. Emine Erdoğan, bu yılın ana temasının tekstil ve moda sektöründe sıfır atık uygulamalarını öne çıkarmak olduğunu hatırlatarak, bu çerçevede Türkiye'nin BM'de "Yeterince Var" ve "Yankılar" sergilerini düzenlediğini ifade etti.

Dünya genelinde giderek yoğunlaşan sınamaların uluslararası dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, diğer taraftan uluslararası toplumun Gazze'de yaşanan uluslararası hukukun ağır ihlalleri karşısında kötü bir sınav verdiğini kaydetti.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin de BM çatısı altında yürütülen barış süreçlerine aktif katılmayı ve girişimlere öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğinin belirterek, ikili iş birliğinin gelecekte de güçlenerek devam etmesini dilediğini kaydetti. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i Türkiye'ye davet etti.