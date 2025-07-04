Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fuzuli Havalimanı'nda, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Agdam, Fuzuli ve Hocavend Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve büyükelçilik personeli karşıladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Hankendi şehrine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında "Sürdürülebilir ve İklim Değişikliğine Dayanıklı bir Gelecek için Yeni Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Vizyonu" temasıyla Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda hitap etmesi ve devlet liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan gezisinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.