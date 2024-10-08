Kobalt ve nikel uç ürünler üreten Cengiz Holding’in tesisi ICoNiChem, Kanadalı batarya malzemeleri ve teknoloji şirketi NOVONIX ile nikel bazlı katot aktif malzemelerin geliştirilmesi konusunda bir iş birliğine gitti.İSTANBUL (İGFA) - Cengiz Holding’in İngiltere’nin Widnes kentinde kurulu kobalt ve nikel uç ürünleri üreten tesisi ICoNiChem, Kanadalı batarya malzemeleri ve teknoloji üretim şirketi NOVONIX ile elektrikli araç bataryaları için katot aktif malzeme üretimi gerçekleştirecek.

ICoNiChem’in, ömrünü tamamlamış araç bataryalarına ait atık pil tozlarından (black mass) nikel, kobalt ve lityumu geri kazanacağı projede NOVONIX de metalleri sentezleyerek katot aktif malzemeyi üretecek. İngiltere ve Kanada Kritik Mineraller 2024 Programı kapsamında fonlanan ve 2 yıl sürecek proje için ICoNiChem, İngiltere’nin elektrokimyasal enerji depolama araştırmaları konusunda faaliyet gösteren Faraday Enstitüsü’nden 160.000 pound fon almaya hak kazandı.

YILDA 250 TON ATIK BATARYA TOZU İŞLİYOR

Projeyle ilgili bilgi veren ICoNiChem Genel Müdürü Berk Şengül, sıfır atık ve kritik minerallerin tedarik zincirinin güçlendirilmesi açısından önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirterek, “Kobalt ve nikel tuzlarının üretilmesinde dünyanın en önemli şirketlerinden biri olarak her yıl 250 ton atık batarya tozu işleyerek ortalama 25 ton nikel ve kobaltı geri kazanıyoruz. Bu projede ticari olarak geri kazandığımız bu metallere, halihazırda laboratuvar ortamında geri kazanabildiğimiz lityumu da ekleyerek bataryaları oluşturan en önemli hammaddeleri, geri dönüşümden kazanacağız. Bu saflaştırılmış metal tuzları NOVONIX tarafından sentezlenerek katot aktif malzemesi haline getirilecek. Yapılacak elektrifikasyon testlerinden sonra ticari olarak üretip üretmemeye karar vereceğiz. Projenin ticari üretime dönüşmesi durumunda ömrünü tamamlamış bataryaların geri dönüşümünde tarihi bir adım atmış olurken, IConiChem de Avrupa’da lityumu geri kazanan ilk tesislerden biri olacak” diye konuştu.