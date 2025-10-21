Uzman Psikolog Hülya Öznehir Çintan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yaş Alma Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, özellikle yaşlı bireylerin karşı karşıya kaldığı psikolojik risklere dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Artan ekonomik zorluklar, belirsizlikler ve yaşam pahalılığı, toplumun ruh sağlığını tehdit ediyor.

Etkinlik, Artemis Lions Kulübü tarafından organize edilirken, 60 yaş üstü katılımcılara “Mental Sağlık Nedir, Nasıl Koruruz?” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Çintan, stres, kaygı, depresyon ve tükenmişlik vakalarında "endişe verici bir artış" yaşandığını vurguladı.

Geçim sıkıntısı, işsizlik, borç yükü gibi etkenlerin özellikle yaşlı bireylerde kaygı ve umutsuzluğu artırdığını belirten Çintan, “Ekonomik refah ile ruh sağlığı arasında doğrudan bir ilişki var. Gelir seviyesi düşük bireylerde ruhsal rahatsızlıklar daha sık görülüyor” dedi.

GENÇLER DE RİSK ALTINDA

10-24 yaş grubunda da ruhsal hastalıkların hızla arttığını belirten Çintan, sosyal medya baskısı, güvencesiz istihdam ve eşitsizlik gibi unsurların gençlerin ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu söyledi.

Kronik stresin sadece psikolojik değil, fiziksel sağlık üzerinde de etkili olduğunu belirten Çintan; yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları, uyku bozuklukları ve baş ağrılarının bu durumla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

Çintan, 60 yaş üstü bireylerin ruh sağlığını korumak için; sosyal bağları güçlü tutmak, yürüyüş, yüzme gibi yaşa uygun egzersizler yapmak, kitap okumak, bulmaca çözmek, yeni hobiler edinmek ve zorlandıklarında profesyonel destek almaktan çekinmemek gibi önerilerde bulundu.

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç, “Amacımız, her yaşta bireyin yaşam kalitesini artırmak. Bu tür bilgilendirici etkinlikleri sürdüreceğiz” diyerek toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.