Türkiye'nin en renkli ve en enerjik koşu organizasyonlarından biri olan 11. Eker I Run, 7'den 70'e yüzlerce sporseverin katılımıyla başladı.BURSA (İGFA) - Spor, eğlence ve iyilik dolu bir hafta sonu geçirmek isteyen Bursalılar, bu yıl 11’incisi düzenlenen Eker I Run Koşusu’nda buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı da organizasyona her yıl olduğu gibi bu yıl da destek verdi. Farklı kategorilerde hazırlanan koşu etaplarına katılan sporseverler, hem eğlenceli hem de renkli bir gün geçirme fırsatı buldu.

Organizasyona katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, bu yıl 11’incisi düzenlenen Eker I Run Koşusu’na Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli katkılar sunduğunu belirtti. Her kesimin katılımıyla organizasyonun şenlik havasında geçtiğini ifade eden Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi olarak stantımızı açtık. Her zaman olduğu gibi kentte yaşayanları spora teşvik ediyoruz. Herkesi sporla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugün de daire başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte organizasyona katıldık. Emeği geçenleri ve katılanları tebrik ediyorum” dedi.