3 yıllık planlanan ihaleye İş Bankası 9600 TL, Ziraat Bankası 9500 TL, Halk Bankası 8500 TL, Deniz Bank 4500 TL, Vakıfbank ve Garanti Bankası ise hiç teklif vermemiştir.

Emeklilerin kişisel başvuru ile 7 bin – 8 bin TL civarında promosyon alabildiği bir ortamda bankaların eğitim çalışanlarını hiçe sayan tekliflerini şiddetle kınıyoruz.

Yıllardır maaş, kredi kartı ve diğer tüm finansal işlemlerimizi yürüttüğümüz Ziraat Bankası başta olmak üzere ihaleye davet ettiğimiz bankaların bu danışıklı tutumunu eğitimi camiası olarak not ettiğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bizler, eğitim iş kolunda çalışanları temsil eden sendika olarak bugünden itibaren tüm eğitim çalışanlarımızı, Ziraat Bankasında olan mevduatlarını, yatırım hesaplarını, teklifleriyle bizleri aşağılayan bankalar dışında bir bankaya taşımaya davet ediyoruz. Ayrıca Eğitim çalışanlarımızın Ziraat Bankasına ait kredi kartlarını, artı para hesaplarını, otomatik ödemelerini ve diğer tüm banka ürünlerini iptal etmeye davet ediyoruz. İptal sebebi olarak ise promosyon ihalesi sürecinde bankaların danışıklı tutumu sorumlu tutuyoruz.

Bayburt'ta hizmet vererek bizlerin kaynakları ile kazanç sağlayan bu bankalara ve yönetimlerine eğitim çalışanlarını hiçe saymanın ve değerli akçeleri ile aşağılamaya çalışmanın bedelinin düşündüklerinden daha ağır olduğunu göstermeye tüm eğitim çalışanlarını davet ediyoruz.

Tüm eğitim çalışanlarımızı, haklı tepkimize ortak olmaya ve en yüksek perdeden ses yükseltmeye davet ediyoruz.

Bu birlikteliğe destek veren tüm eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.