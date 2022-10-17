Kongrede şube başkanlığına mevcut başkan Kenan Turan yeniden seçildi.

Bartın’da hayatını kaybeden vatandaşlar adına saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konrede divanda Erzincan'dan Nebi Gül, Habib Tanış, Hamdi Okur görev aldı.

Eğitim Bir-Sen Bayburt Şubesi başkanlığına bir kez daha seçilen Kenan Turan'ın yönetiminde Adem Karabulut, Alim Eskici, Ziya Açıkgöz, İsmail Sekmen, Murat Aydın, Adil Kacır isimleri yer aldı. Denetleme kurulunda Mehmet Akkuş, Hüseyin Akdemir, Nail Eraslan, Bülent Saka, Orhan Akdeniz; disiplin kurulunda ise Hasan Basri Topsakal, Turgut Şahin, Gökhan Akbaş, İsrafil Tuluğ ve Muhammet Ali Çebi görev aldı.

Kongrede bir konuşma yapan Başkan Kenan Turan, yerelden evrensele doğru kötülükleri eliyle düzelten, sözüyle müdahale eden bir dayanışma hareketi olduklarını bildirerek, "Medeniyet değerlerimize, irfan kaynaklarımıza, hayat ve dünya görüşümüze uygun olarak konuşup anlaşarak, birleşip güçlenerek ortak bakış ve duruş belirledikten sonra, yaşadığımız zaman ve coğrafyalara, birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirme yolunda yürüyüşümüzü hiçbir engelleme durduramadı.

Tersine ideolojik hesaplarıyla hareketimizi engellemeye çalışanlar, evvela eğitim çalışanlarının, daha geniş satıhta milletimizin vicdanında mahkûm oldular. Meşru dayanakları da gerekçeleri de kalmadı.

Başta sosyal medya olmak üzere birçok mecrada akıl çelmek, suyu bulandırmak, hedef saptırmak, beklentileri istismar etmek, zihin vurgunculuğu yapmak, Eğitim-Bir-Sen’i kötüleyerek gözden düşürmeye çalışmak gibi sefil, dil, tutum ve yöntemi sendikacılık sayanlar, eğitim çalışanlarının akıl ve olgunluğuyla, milletimizin basiret ve ferasetiyle eriyeceklerdir" dedi.

Sendikanın çalışmalarına değinen Turan, "Sendikal mücadelede büyük kazanımlar elde ettik. Bugün 6. Dönem Toplu Sözleşme ile elde edilen haklarla sendikal faaliyetler yeni ve ileri bir mesafe kazanmıştır.

3600 ek göstergenin alınması, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkması, sözleşmeli personele kadro verilmesi ve bütün bunların hükûmetle ortak çalışma sonucu yapılması, sadece ülkemiz için değil bütün dünya sendikacılığı adına da tarihî nitelikte kazanımlardır.

Üniversite idari personelinin merkezî yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasının karara bağlanması, mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders saat sınırlamasının kaldırılması, öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin yüzde 60 oranında ödenmesi, memur ve hizmetlilerin DYK ücretlerinde artış sağlanması, geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamının sağlanması, 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde ödenmeyen ek ders ücretinin ödenmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin 700 TL’ye çıkartılması, sözleşmeli personelin kadro sorununun karara bağlanması ve 2022 yılında çözülecek olması, halk eğitim merkezlerinde haftada üç saat nöbet ücreti ödenmesi, müdür ve müdür başyardımcılarının, öğretmenevi yöneticilerinin, rehber öğretmenlerin, sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin ek ders ücretlerinde artış sağlanması gibi, birçok sorunun çözüme kavuşturulmasında, pek çok konunun kazanıma dönüştürülmesini sağladık" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen olarak, tüm insanlığa karşı sorumluluk hissettiklerini söyleyen Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşte yüreğinde bütün yeryüzü mazlumlarının hüznünü taşıyan sizler, siz dostlarımız, yolumuzun uzun, yükümüzün ağır olduğunu da biliyoruz. Aynı şekilde her birimizin en az ülkemiz kadar geniş yüreğinden, yeryüzünün bütün ufuklarına umudun ışığı yayılıyor. Bu ışıkla yürüdüğünüzü, yani kalbinizin aydınlattığı yoldan, yürüdüğünüzü de biliyor, görüyorum. Yönetimlerimizde görev alan arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Seçilecek yeni yönetime de başarılar diliyorum. Kongremizde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kongremiz hayırlı, yürüyüşünüz kutlu olsun.

İlk günkü heyecanla, Niyet hayr, akıbet hayır."