Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 450'nün üzerine çıktı. Sarsıntılar ortalama 7 ile 10 dakikada bir gerçekleşmeye başladı.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan derlenen bilgilere göre, deprem fırtınası şeklinde gelişen Ege Denizi'ndeki aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğünde oldu.

Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişirken, Türkiye kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntılar ortalama 7 ile 10 dakikada bir gerçekleşmeye başladı.

AFAD, 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşandığnı belirtirken, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığını kaydetti. Türkiye'deki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği #AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirdiğine dikkati çekilen açıklamada AFAD, vatandaşların sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmelerini istedi.

Gece boyunca sarsıntıların durmadığı Ege Denizi ve çevresindeki hareketlilik AFAD'ın ölçüm kayıtlarına şöyle yansıdı: