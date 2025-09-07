Efes Selçuk’un kültür, sanat ve yaşam festivali EFEST 2025, “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla bu yıl da renkli görüntülerle başladı.İZMİR (İGFA) - 2019 yılından bu yana “Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet” sloganıyla düzenlenen ve Efes Selçuk’un kurtuluşuna armağan edilen festival ile kent sokaklarını şenlik havasına büründü.

Festival, belediye binası önünden hareket eden EFEST Korteji ile başladı. Kortejde İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans Ekibi, Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü ile Selçuk Profesyonel Aşçılar ve Gastronomi Derneği, AKUT Selçuk Ekibi yer aldı. Kortej, Pazar Yerinde son buldu. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ve Modern Dans ekiplerinin gösterileri büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmasını yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, EFEST’in kentin kurtuluş şenliklerinin markası olduğunu vurgulayarak; “2019 yılından bu yana 6-8 Eylül tarihleri arasında, kurtuluşumuza adadığımız şenlikleri EFEST markası altında ‘Geçmişi Hisset, Geleceği Keşfet’ sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle de bu coşkuyu bir kez daha yaşıyoruz” dedi.

Başkan Sengel, festivalin yıllardır kentin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirterek; “Efes Selçuk Belediyesi’nin gelirlerine el konulmasına rağmen, ilham veren kentin değerleriyle bu festivali düzenliyoruz” dedi.

“EFEST’İ DEVRİMCİ BİR EYLEM OLAN GÜLMELERİMİZLE AÇIYORUM”

Çocukların festivalin en büyük gururu olduğunu ifade eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019’dan bu yana belediyenin imkânlarıyla halk oyunlarından müziğe, modern danstan spora kadar birçok alanda çocukları desteklediklerini vurguladı. Başkan Sengel; “EFEST, bu yıl ilham veren kentin ilham veren çocuklarıyla düzenleniyor. Onların yeteneklerini ortaya çıkarmak için yaptığımız yatırımların karşılığını görmek büyük bir mutluluk. Elimizden coşkumuzu almak isteyenlere, gülümsememizi engellemeye çalışanlara, adalet çığlıklarımızı duymak istemeyenlere inat; panellerimizle, çağrılarımızla, coşkumuzla ve devrimci bir eylem olan gülmelerimizle EFEST’i açıyorum.” dedi.

Konuşmanın ardından Bahadır Varvar yönetimindeki Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerinden oluşan Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Orkestrası, sahne performansıyla katılımcılardan büyük alkış aldı.

EFEST 2025’in ilk günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Solisti Bingül’ün konseriyle sona erdi.