Efes Selçuk Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliği ile Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın’ın konuşmacı olarak katıldığı “Temiz Gıdalarla Fonksiyonel Beslenme” söyleşisi, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

İZMİR (İGFA) - Söyleşide Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, sağlıklı gıdaya erişimin bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir bilinç olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, doğallığını koruyan, katkısız ve yerel üretime dayalı gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, fonksiyonel beslenmenin yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bir sağlık bilinci olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın; “Tüketicilerin bilinçli tercihlerinin üretim süreçlerini dönüştürebileceğini biliyoruz. Kaliteli yiyecekler yersek iyi çalışan hücrelerimiz olur. Aslında ne yiyorsak oyuz” ifadelerini kullandı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yürütülen çalışmalardan övgüyle söz eden Harzadın, bu projeyi hayata geçiren Efes Selçuk Belediyesi’ne ve Karaot Yerel Tohum Derneği’ne teşekkür etti.

Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, “Temiz gıdaya erişim ve yerel üretimin korunması hem bugünün hem geleceğin sağlığı için büyük bir adım” dedi.

“BESİNLER İLACIMIZ OLMALI”

Beslenmenin yalnızca karın doyurmak olmadığını, sağlığı doğrudan etkileyen bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Harzadın; “Bugün yediğimiz yiyecekler torunlarımızın sağlığını belirliyor. Beslenmek aslında son derece ciddi bir konu. Yediğimiz besinler içi boş, yüksek kalorili ve hücrelerimizi beslemeyen hale geldiğinde besin açıkları oluşuyor. Dünya obezite haritasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Bu tabloyu değiştirmek bizim elimizde. Unutmayalım ki besinler ilacımız olmalı” ifadelerini kullandı.

Büyük ilgiyle takip edilen söyleşinin sonunda katılımcılar Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın’a sağlıklı beslenme ve üretime dair sorularını sordular.