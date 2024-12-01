AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, teşkilat üyeleri ve çiftçilerle birlikte Çömlekköy Barajı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz yaz Temmuz ayında yapım çalışmalarına başlanan Lalapaşa ilçesindeki Çömlekköy Barajı, binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak ve çiftçiler rahat bir nefes alacak. Yapılacak barajla birlikte bölgede kuraklığın ve hasattaki verim kaybının önüne geçilecek. Barajın yapılmasıyla birlikte kurak araziler sulanabilir hale gelecek ve 11 köy buradan faydalanacak. Edirne'de Tunca Nehri'nin suyunun kaynak olacağı ilk barajın yapımının 3 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

"BU DEV PROJE, BÖLGENİN 40 YILLIK HAYALİYDİ"

Teşkilat üyeleri ve çiftçilerle birlikte yetkililerden bilgi aldıklarını ve Çömlekköy Barajı'ndaki çalışmalarda hızlı bir ilerleme kaydedildiğini yerinde gördüklerini belirten AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "6 ay önce ihalesi yapılan, 3 yıl içinde tamamlanacak bu dev proje, bölgenin 40 yıllık hayaliydi. Burada bölgedeki üreticilerimizin heyecanını paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hepsi büyük bir memnuniyetle Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Biz de sahadan aldığımız bu teşekkürleri ilk fırsatımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza gururla ileteceğiz" dedi.

56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak bu projenin tüm bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Başkan İba, "Şu an, bölgemizin en büyük şantiyesi burası ve inşallah 3 yıl sonra üreticilerimizle hep birlikte burada Çömlekköy Barajımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Üretimin ve suyun, tarımda verimliliği artıran en önemli unsurlar olduğunun bilincinde olduklarının altını çizen İba, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman çiftçilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.