Edirne'de Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, Atatürk Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutlarına doğal gaz ana boru hattının çekildiğini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de üst yapı işlemleri tamamlanmadan önce blokların doğal gaz bağlantılarının da yapılacağını belirten Yenimuhacır Belediye Başkanı Tamer Kıral, beldede modern ve konforlu yaşam alanlarını artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Kıral, Atatürk Mahallesi’nde yapımı süren yeni TOKİ konutlarına doğalgaz hattının çekildiğini belirterek, çalışmalar kapsamında, doğalgaz ana boru hattının bölgeye ulaştırıldığı belirtildi. Başkan Kıral, beldedeki modernleşme sürecini hızlandırmak ve vatandaşlara konforlu yaşam alanları sunmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, bölgede yaşayan vatandaşların enerjiye daha hızlı ve kolay ulaşabileceğini belirten Kıral, beldenin modernleşmesi ve konforlu yaşam alanlarının artırılması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiklerini söyledi.