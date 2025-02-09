2025 yılı Ocak ayında limanlarda elleçlenen yük miktarı 8 milyon 626 bin 513 tona ulaştı. Yük elleçlemesinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarken, Ocak ayında tüm zamanların aylık yük elleçlemesi rekoru kırıldı. Verilere göre en fazla artış gösteren yük cinsi briketlenmemiş taşkömürü oldu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı ocak ayı denizcilik istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, “Limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 48 milyon 626 bin 513 tona ulaştı. Böylece, ocak ayında tüm zamanların aylık yük elleçlemesi rekoru kırıldı.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu ayda elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 milyon 155 bin 514 TEU’ya ulaştığının da altını çizdi.

“YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI 399 MİLYON 414 BİN 557 TON OLDU”

Ocak ayında yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024’ün aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 11 milyon 792 bin 496 ton olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Yurt dışından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 25 milyon 625 bin 502 tona ulaştı. Ocak ayında yurt dışı yük taşımaları da 2024 Ocak ayına göre 12,6 artarak 37 milyon 417 bin 998 ton olarak gerçekleşti.”

ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE

Bölge liman başkanlıkları bazında ise yeni yılın ilk ayında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 724 bin 97 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 7 milyon 714 bin 380 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 589 bin 317 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ocak ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 5 milyon 833 bin 4 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise yüzde 14,6 artarak 5 milyon 375 bin 511 ton olduğunu ifade etti. Verilere göre en fazla artış gösteren yük cinsi briketlenmemiş taşkömürü oldu.

Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen 37 milyon 417 bin 998 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,2’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Söz konusu ayda Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 708 bin 146 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı da 34 milyon 709 bin 852 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı." diye konuştu.