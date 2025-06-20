Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar’ın geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kıymetli meslek büyüğümüz, abimiz, mesai arkadaşımız Erdoğan Beypınar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun” ifadelerine yer verildi.