Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Haziran Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR

Hava sıcaklığının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle güneşli saatlerde dış mekânda bulunacak vatandaşlar için dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

RÜZGAR HAFİF, ZAMAN ZAMAN ORTA KUVVETTE ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporuna göre, herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.