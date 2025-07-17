Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 225 gram metamfetamin, hassas teraziler ve 39 bin 600 TL nakit para ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Keşan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir başarı elde etti.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Madde Arama Köpek Timi’nin ortak çalışmasıyla, P.A. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada 245 paket satışa hazır metamfetamin (toplam 1.225 gram), 3 hassas terazi, 5 cep telefonu ve 39 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Tüm malzemelere el konulurken, olayla bağlantılı 4 şüpheli hakkında Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli işlem başlatıldı.

Jandarma, uyuşturucuyla mücadelede halkın desteğiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı.