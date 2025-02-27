Edirne'de Keşan Öndercan Spor Kulübü, Karate İl Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Öndercan Spor Kulübü sporcuları Karate Şampiyonasında 53 madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Edirne’de düzenlenen Karate İl Şampiyonası’nda, kulüp antrenörleri Hamdi Çevik ve Meltem Şahin öncülüğünde yarışan minik, yıldız, ümit ve genç kategorilerindeki sporcular, şampiyonada büyük bir başarı elde etti.

21 birincilik, 12 ikincilik ve 20 üçüncülük elde eden sporcuları başarılarından ötürü kutlayan Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Keşan sporuna katkıları dolayısıyla antrenörler Hamdi Çevik ve Meltem Şahin’e teşekkür ederek, tüm spor camiası adına tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Keşanlı karatecilerin ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası turnuvalarda da büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.