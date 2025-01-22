Yapılan bir araştırma, her gece önerilen miktarda uyusalar bile, düzensiz uyku düzenine sahip kişilerin, bir programa uyan kişilere kıyasla yüksek tansiyona yakalanma riskinin önemli ölçüde daha yüksek olabileceğini öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) - Dr.Şekip Altunkan’ın belirttiği üzere Hypertension dergisinde yayınlanan bu çalışmada hafta sonları geç yatan veya hafta boyunca uyuma ve uyanma saatlerini değiştiren kişilerin, daha düzenli uyku düzenine sahip olanlara kıyasla hipertansiyona yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Yapılan bu araştırmada yazarlar, insanların yalnızca ne kadar uyuduklarını değil, aynı zamanda iyi kalp ve damar sağlığı için düzenli bir uyku programına sahip olmanın önemini vurguladı.

Amerikan Kalp Birliği, yetişkinlerin kalp ve damar sağlığı için 7 ila 9 saat uyumalarını önerirken yapılan birçok çalışma, ortalama olarak her gece altı saatten az uyuyan kişilerin yüksek tansiyon, şişmanlık, kalp ve damar hastalığı, erken ölüm açısından yüksek riskle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

Bunun tersi olarak çok fazla uyuyanların ise (yani ortalama her gece 9 saatten fazla) yüksek tansiyon, felç, diyabet ve ölüm açısından daha yüksek riskle karşı karşıya olduğu belirlendi.

Söz konusu analizn hipertansiyon ile çok az veya çok fazla uyumak arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiğini belirten Dr. Şekip Altunkan, 7 saatten az veya 9 saatten fazla uyuyan kişilerin yüksek tansiyona yakalanma olasılığı yüzde 20- yüzde 30 daha fazla olduğunu kaydetti.