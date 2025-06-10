Düzce’nin Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Edinilen bilgilere göre, Z. M. idaresindeki 81 ACB 315 plakalı otomobil, Bahçeşehir istikametinden Düzce yönüne seyir halindeyken Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde bulunan yaya geçidinde durarak yayaya yol vermek istedi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan K. G. yönetimindeki 81 KG 340 plakalı Opel marka otomobil, yayaya yol veren araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç takla atarken, kazada otomobilde bulunan K.G. ve Y. M. ile yaya geçidinde savrulan N.Ö. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.