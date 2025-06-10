İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mersin Limanı’na yanaşan VELA gemisinin İsrail Askeri Sanayii için çelik taşıdığı iddiasını yalanladı. Merkez'den yapılan açıklamada, gemide askeri malzeme bulunmadığı ve Türkiye’nin İsrail’le ticari ilişkilerinin durdurduğu vurgulandı.ANKARA (İGFA) -İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 9 Haziran 2025’te Mersin Limanı’na yanaşan Liberya bandıralı VELA konteyner gemisinin İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıdığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yapılan açıklamada, geminin yükleme manifestosu ve gümrük kayıtlarının titizlikle incelendiği belirtilerek, “Gemide İsrail Askeri Sanayii ya da benzeri bir kurum adına kayıtlı çelik veya askeri amaçlı hiçbir eşya tespit edilmemiştir” denildi.

461 KONTEYNER İNCELENDİ, ASKERİ MALZEME YOK

Gemiden tahliye edilen 461 konteynerin 220’sinin boş, 241’inin dolu olduğu, ancak dolu konteynerlerde çelik veya askeri amaçlı malzeme bulunmadığı açıklandı. Ayrıca, gemideki bin 570 konteynerin başka ülkelere yönelik transit yük, 33 konteynerin ise Filistin’e gönderilmek üzere ağırlıklı olarak gıda malzemesi içerdiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN İSRAİL’LE TİCARETİ DURDURULDU

Açıklamada, Türkiye’nin 2 Mayıs 2024 itibarıyla İsrail’le tüm ticari ilişkilerini durdurduğu, gümrük sisteminin İsrail’le dış ticarete kapatıldığı ve limanlarda İsrail bağlantılı hiçbir ticari faaliyete izin verilmediği vurgulandı. Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’deki hukuk dışı saldırılarına karşı en net duruşu sergileyen ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

İletişim Başkanlığı, Türkiye limanlarında uluslararası yük gemisi işlemlerinin şeffaf ve uluslararası kurallara uygun şekilde yürütüldüğünü belirterek, kamuoyunu asılsız iddialara karşı uyardı. Mersin Limanı’nda işlemlerin tamamının şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.