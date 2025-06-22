Çamköy çevre yolunda sipariş teslimatına giden motosikletli kurye, karanlıkta aniden önüne çıkan köpeğe çarparak yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Çamköy çevre yolu Çamköy mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir motosikletli kurye yaralandı.

17 AEY 087 plakalı motosikletiyle sipariş teslimatına giden ve ismi henüz öğrenilemeyen kurye, karanlıkta yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek yola savrulan kurye, yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kuryeye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kuryenin sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.