Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla evlatlarını sınav salonları önünde bekleyen aileleri unutmadı.KONYA (İGFA) - Yoğun olan okullarda kurulan stantlar ve mobil ikram araçları, sınav heyecanını dışarıda yaşayan aileler için adeta bir nefes alma alanına dönüştü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dönem boyunca öğrencilere Lise Medeniyet Akademisi (LİMA), Bilgehane, Genç KOMEK ve Bilim Kampları ile destekte bulunduklarını anımsatarak, “Gençlerimizin hedeflerine ulaşması en büyük temennimiz. YKS dolayısıyla evlatlarını bekleyen ailelerimizin heyecanına yoğun okulların önündeki ikram araçlarımızla ortak olduk.

Sınavda ter döken tüm öğrencilerimize başarılar, velilerimize de kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bugün olduğu gibi YKS’nin gerçekleştirilecek ikinci oturumunda farklı okullarda ailelere yönelik ikramları sürdürecek.