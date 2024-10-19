Düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü Düzce'de faaliyet gösteren bir engelli okulu öğrencilerine bir yangın tatbikatı yaptı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce belediyesi itfaiye müdürlüğü Düzce'de faaliyet gösteren bir engelli okulu öğrencilerine bir yangın tatbikatı yaptı.

Öğrencileri içeriden çıkartan itfaiye ekipleri yangın esnasında neler yapılması gerektiğini anlattı.

Yangın çıktığı anda balkon gibi dumandan etkilenmeyen yerlere gitmelerini anlatan ekipler, öğretmenlerinize haber vermeniz çok önemli diye uyarıda bulundu.

Önceliğiklerinin yangına sebep olacak kibrit, çakmak gibi tehlikeli maddelerden ve elektrikli sobalardan uzak durulmasını söylediler.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme malzemelerinin tanıtımında su sıkılması anlarına çok eğlendiğini ifade eden öğrenciler etkinliğin ardından ekiplerle fotoğraf çekildiler.