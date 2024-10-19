Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Arifiye 6. Olağan İlçe Kongresi'nde partililerle buluştu. “Teşkilat bizim ruhumuzdur” vurgusu yapan Başkan Alemdar, ADARAY'la ilgili müjdeli haberi paylaştı. Alemdar, “ADARAY'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Ulaşımda maksimum memnuniyet için çok çalışıyoruz. Planladığımız adımları süratle attığımızda hizmetteki kalite artışını da hep birlikte inşallah görmüş olacağız” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Arifiye 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak teşkilat yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye ayrıca TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve İl Seçim Koordinatörü Mehmet Ali Okur, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, 22. ve 23. dönem AK Parti Milletvekili Recep Yıldırım, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

"TEŞKİLATLAR RUHUMUZDUR"

AK Parti Teşkilatlarının bu işin "ruhu" olduğuna dikkat çeken Alemdar, "Teşkilatlar bizim evimiz, ruhumuzdur." sözlerine dikkat çekti.

ADARAY MÜJDESİ: 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA

ADARAY'la ilgili beklenen müjdeyi paylaşan Alemdar, "Arifiye'de alt yapı ve üstyapıda hummalı bir çalışma yapıyoruz. Hanlı'dan geçen güzergahı yılbaşından itibaren inşallah hizmete alacağız. Atatürk Caddesi'ni sil baştan yeniliyoruz. Ayrıca beklediğimiz ADARAY hattımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete alacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Güzergahını inşallah Sapanca'ya kadar uzatma hedefindeyiz." dedi.

GÜÇLÜ ULAŞIM HAMLELERİ

Metrobüs hamlesinin toplu taşımada önemli bir adım olacağını aktaran Başkan Alemdar şöyle dedi: “Metrobüslerin de toplu taşımada ihtiyacın olduğu Yenikent bölgesine kazandırılacağını ifade edelim. Şehrin ulaşım alt yapısını bir an evvel güçlendirmek ve vatandaşımızın ulaşımı en güvenli, huzurlu şekilde yapmasını sağlamak için ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Planladığımız adımları süratle attığımızda hizmetteki kalite artışını da hep birlikte inşallah görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Dönüşüm, Sapnaca Gölü, indirimler

Başkan Alemdar, ayrıca kongrede yine "kentsel dönüşüm" vurgusu yaptı, ulaşım ve suda yapılan indirimle ilgili güzel dönüşleri paylaştı ve Arifiye sınırlarında yer alan Sapanca Gölü'nün korunmasıyla ilgili atılacak adımlardan söz etti.