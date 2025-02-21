Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki K.A.A hayatını kaybetti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de bir sitede meydana gelen olayda eşi A.A. ve çocukları ile birlikte alışverişten dönen baba Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki otomobili park etmek için hareket etti. Baba E.A., aracı hareket ettirirken K.A.A otomobilin altında kaldı. Feci kazada çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu fark eden ebeveynler, hemen çocuğu bulundukları yerden alarak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahalenim ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen K.A.A isimli çocuk hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, baba E.A.’nın ifadesini aldı ve ardından serbest bıraktı.

K.A.A'nın cenazesi, bugün Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında defnedildi.