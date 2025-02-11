Düzce'nin Yığılca ilçesinde sabah saatlerinde buzlanma sebebiyle araçlar zor anlar yaşadı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Yığılca Pazarı'na giden R.K. idaresindeki 81 ACJ 614 plakalı otomobil, Hebeler altı Şirinevler mevkisinde buzlanma sebebi ile direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile R.K. ,M.K.,A.K.,H.A. isimli kişiler yaralı olarak otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardıdnan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgli tahkikat başlatıldı.