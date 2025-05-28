Bolu’daki otel yangını sonrası Düzce Belediyesi, otel, pansiyon ve AVM’lerde yangın güvenliği denetimlerini tamamladı. Krempark, Royal Gold ve Özdilek eksiklikler nedeniyle mühürlendi, tadilat için ek süre verildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bolu’da yaşanan otel yangını faciasının ardından Düzce Belediyesi, yangın güvenliği için geniş çaplı denetim başlattı.

İmar ve Şehircilik, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüklerinden oluşan bir komisyon, Düzce’deki 26 otel/pansiyon ve 3 alışveriş merkezini (Krempark, Royal Gold, Özdilek) yangın yönetmeliğine uygunluk açısından inceledi.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler işletme sahiplerine raporlanarak, 15 günlük tadilat süresi tanınırken, bu sürede düzenlemeler tamamlanamayınca Krempark, Royal Gold ve Özdilek AVM’ler mühürlendi.

İşletmelerin tadilat dilekçesi ve ek süre talebi üzerine mühürler kaldırılarak tadilat çalışmalarına devam izni verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bağımsız dükkanların çalışma ruhsatına sahip olması ve binaların genel yangın raporunun iptal edilmemesi nedeniyle ticari faaliyetlerinin durdurulmadığı belirtilirken, iş yerlerinin çalışma hakkını engellememek adına ticari faaliyetlere devam imkanının sağlandığını açıkladı.