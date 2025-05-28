Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde tarih, kültür ve sanat buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Müzeler Haftası, Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. SEKA Kağıt Müzesi’nde gerçekleştirilen söyleşiler, atölyeler ve sinema gecesi ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TARİH VE KÜLTÜRLE KUTLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren SEKA Kâğıt Müzesi, Müzeler Haftası kapsamında düzenlediği atölyeler ve sinema gecesiyle ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu sundu. 24 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen atölye etkinlikleri 14.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık oldu. Katılımcılar, sanata ve el emeğine dayalı çalışmalarla hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı.

ATÖLYELERE İLGİ BÜYÜKTÜ

Atölyelere katılan her yaştan katılımcı, keyifli ve bir o kadar da öğretici deneyimler yaşadı. Günün sonunda SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda düzenlenen sinema gecesi katılımcılara dev ekranda film izleme keyfi yaşattı. Patlamış mısır ikramıyla renklendirilen etkinlik, çocuklar ve yetişkinler için samimi ve eğlenceli bir akşama dönüştü.

ÖKTEN’DEN MÜZECİLİK KONULU SÖYLEŞİ

Etkinliklerin son günü olan 25 Mayıs Pazar günü ise Türkiye’nin önde gelen fikir insanlarından Prof. Dr. Sadettin Ökten, Makine Salonu’nda çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Ökten, “Medeniyet ve Müze, Müzecilik” konulu söyleşide; şehir, müze, medeniyet ve insan ilişkisi üzerine derinlikli düşüncelerini paylaştı. SEKA Kâğıt Müzesi, Müzeler Haftası boyunca gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerle kültürel mirası ziyaretçilere farklı ve keyifli anlarla yaşattı.