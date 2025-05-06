Osmangazi Belediyesi’ni ralli pistlerinde başarıyla temsil eden dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 2. ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı’nı üç kupa ile tamamladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Tırmanma Şampiyonası 2. ayağı olan ve 4 ayrı kategoride toplam 21 sporcunun mücadele ettiği Kartepe Tırmanma Yarışı, sona erdi.

Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii’nde düzenlenen organizasyon 5,87 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleşti. Osmangazi Belediyesi’ni pistlerde temsil eden Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Denizci Keskin, oldukça çekişmeli geçen yarışlar sonunda, kadınlar klasmanında Kategori 2’de birinci oldu. K2 Ulusal Kategori’de üçüncülük kürsüsüne çıkan Keskin, K2 Mahalli Kategori’de de elde ettiği ikincilik ile başarılarına yenilerini ekledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı rallici Kübra Denizci Keskin’i tebrik ederek, “Belediyemiz personeli Kübra Denizci Keskin, bir kadın sporcu, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak aldığı başarılar ile bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kendisi sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.