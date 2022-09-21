Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Mutlu Türkmen Roma’da yapılan açılış töreninde konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Mutlu Türkmen Dünya Gençler Bocce Şampiyonasının açılışını ilan etti.

Roma’da tarihi meydanda Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof.Dr.Mutlu Türkmen ve Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile birlikte Dünya Gençler Bocce Şampiyonasının açılışı gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü ve TBBDF başkanı Prof.Dr.Mutlu Türkmen attığı twette;

Dünya Gençler Bocce Şampiyonasının açılışını Roma Belediyesinin binlerce yıla uzanan tarihi binasının önündeki meydanda yaptık. Yaptığım açılış konuşması ile başlayan törenin en sonunda Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile birlikte Dünya Gençler Bocce Şampiyonasının açılışını ilan etmek şahsım adına büyük bir onurdu.

Açılışta bizi yalnız bırakmayan Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz beye de yürekten teşekkür ediyorum dedi.