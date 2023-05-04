Bayburt’a Dubai merkezli MNK Holding Sünger Fabrikası kuracak.İmzalar atıldı.

Dubai merkezli MNK Holdingin Bayburt’a Fabrika kurması için Bayburt Valiliğinde imza töreni düzenlendi.

Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Türkiye yatırım koordinatörlüğünü ve Avukatlığını yaptığı Dubai Merkezli MNK Holding sahibi Muhammet Nazır Han’ın Bayburt’ta yatırım yapmasını sağladı.

Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde,Dubai merkezli MNK Holding Sünger fabrikası yapacak.Bayburt’ta yapılacak olan yatırım anlaşması Bayburt Valiliğinde imzalandı.Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman yatırım anlaşması için imzaları attılar.

Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde,Dubai merkezli MNK Holding 53.00 Metrekare arsa üzerine 36.000m2 Kapalı Alanda yapılacak olan fabrikada 500 kişi çalışacak.

Valilikte yapılan Protokolde Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bu yatırım imkanlarını sağlayan başta sayın Valimize VE Milletvekilimize teşekkür ediyorum.Bayburt’un yatırıma ihtiyacı var.Bayburt’a dışarıdan yatırımcının gelmesinin zamanı çoktan gelmesi lazımdı.Bunun için Bayburt’unda gayret göstermesi lazım.Bayburt’taki bürokratlarımızın da,insanımızın da bu yatırımcıya destek olması lazım.Çünkü yatırımcılar hassas olur.Bizler yatırımcıya nazik ve kibar davranmalıyız.Bayburt’a yatırımcının gelmesini,girmesini istemeyen insanlardan artık Bayburt’un kurtulması lazım,Bayburt’un büyümesi için.Bunu buradan açıkça ifade etmek istiyorum.Bayburt’un gelişiminin önünün açılması lazım.

Bu bir başlangıç olacak.Biz daha büyük yatırımların olacağına inanıyoruz.Bu imkanlar Bayburt’ta var.Hayırlı olsun diyorum,hergese gönülden teşekkür ediyorum.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Bayburt’a istihdam sağlayacak Projenin Bayburt’a kazandırılmasına vesile olan Vakıf Başkanı Kahramana teşekkürlerini ifade ettiler.