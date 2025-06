Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı kapsamında “İzmir Buluşması” gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın yerel ve uluslararası temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan ev sahibi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim krizine karşı herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlatarak “İklim krizi sadece yaşam kalitesini bozmuyor, ciddi sorunlar yaşatacak sağlık problemlerine de neden olabiliyor. O nedenle sorunlara dikkatlice bakmak, üzerimize düşen sorumlulukları alıp bunları yerine getirmek zorundayız” dedi.

“Dayanıklı Sağlıklı Şehirler: Herkes İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelecekler Yaratmak” temasıyla 17-19 Haziran’da Bursa’da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 2025 Yıllık İş Toplantısı ve Teknik Konferansı kapsamındaki İzmir Buluşması, İzQ İnovasyon Merkezi’nde yapıldı. Konferans, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın uluslararası ve ulusal politik temsilcilerini ve teknik odak noktalarını bir araya getirdi. Ayrıca ağın 7. fazdan 8. faza geçişi sürecinde kaydedilen ilerleme konuşularak gelecekteki öncelikler için rota çizildi. Toplantı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kolaylaştırıcılığıyla DSÖ’nün Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Sekreteryası tarafından koordine edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim krizine karşı herkese sorumluluk düştüğünü söyledi. İklim krizinin doğrudan ya da dolaylı etkilerini vurgulayan Başkan Tugay, “Sadece yaşam kalitesini bozmuyor, ciddi sorunlar yaşatacak sağlık problemlerine de neden olabiliyor. O nedenle sadece dünya bozuluyor diye değil, gelecekte de sağlıklı yaşamın sürdürülmesi imkânsız hale gelecek diye sorunlara dikkatlice bakmak, üzerimize düşen sorumlulukları alıp bunları yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

“DÜNYA İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı çalışmalarının dünya için çok değerli olduğunu kaydeden Başkan Tugay, “Sağlıklı Şehirler Ağı, gittikçe daha fazla oranda insanın şehirlerde yaşaması, kentlerin daha büyük problemlere gittikçe daha fazla sahip olması ve bunları yönetmedeki zorlukla ilgili çalışıyor. Sadece bugünün kentleriyle değil geleceğin kentleriyle ilgili olarak da sürdürülebilir, refah içinde, adil ve şehirleri gelecek krizlere hazırlayan çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ AKDENİZ ŞEHRİYİZ”

İzmir’in gurur duydukları ve çok sevdikleri bir şehir olduğunu belirten Başkan Tugay, “İzmir, mavisi ve yeşili bol şehir. Biz Akdeniz şehriyiz. Akdeniz insanlarının hayata pozitif bakışı olduğunu düşünüyorum. Tüm dünya inanılmaz güzelliklerle dolu. Her şehri çok güzel ve özel yapan şey, aynı zamanda insanların orada oluşturduğu kültürdür. O kültürle beraber insan sosyal bir varlık ve muhteşem kültürel değerleri yaşıyor ve yaşatıyor. Bu anlamda dünyanın cennet olduğunu ve kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu hepimiz yaşam alanımızda hissetmeliyiz” dedi.

KUŞ CENNETİ’Nİ ANLATTI

Konuşmasında İzmir Kuş Cenneti’nden bahseden Başkan Tugay, şöyle devam etti: “Türkiye ve dünyanın en özel flamingo topluluklarından biri İzmir Kuş Cenneti’nde yaşıyor. 80 bin flamingonun yaşadığı, çoğaldığı bir alan. Maalesef İzmirlilerin bile çoğu burayı görmüş değil ama orada ve bu şehrin bir parçası olarak var. Gördüğünüz zaman, o kadar olağanüstü bir şeyle iç içe yaşadığınıza inanamıyorsunuz. Milyonlarca farklı tür bitki, hayvan, canlı, böylesine ekosistem içinde bazen korkulara kapılsak da keyif alarak yaşıyoruz.”

“DÜNYA CİDDİ BİR KRİZ YAŞIYOR”

Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar olarak sınırlarımızı bilmediğimiz için bazı kişiler ve kurumlar ve hatta devletler, hırslarına hakim olamadığı için ne yazık ki dünya ciddi bir kriz yaşıyor ve sahip olduğu ekosistemin güzelliklerini kaybetmek üzere. Bu yolda ilerliyoruz. Her geçen yıl, dünya iklim şartları ve çevresel sorunlar açısından daha kötüye gidiyor. Herkes kuraklığın, susuzluğun farkında. Havanın daha sıcak olduğunun farkında. Üzülerek söylüyorum; İzmir dahil Akdeniz Bölgesi büyük, durdurulamayan orman yangınları ile mücadele ediyor. Önlemler alarak başa çıkmaya çalışıyoruz ama kuru ve rüzgarlı havada o yangını durdurmayı çoğu zaman başaramıyoruz.”

“DAHA KARARLI BİR KARŞI ÇIKIŞ LAZIM”

Farklı katmanlarda olsa da dünya üzerinde yaşayan her insanın sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Tugay, “Sadece belediyeler, devletin kurumları veya Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlar dünyayı kurtarsın diye kimse düşünemez. Herkesin bu sorumluluğu alması lazım. Her birimiz dünyadaki bu bozulmaya ve kirlenmeye önemli katkı veriyoruz. Bunlar aslında çözülmeyecek şeyler değil ancak şuna çok üzülüyorum; insanlar bu durumun bu hale geleceğini görmeliydiler. Yanlış yapanların önünde daha katı ve net şekilde durabilmeliydi. Daha kararlı bir karşı çıkışta olmamız lazım. Yapılan yanlışlara ‘evet’ demememiz lazım. İdare edebileceğimize, çözebileceğimize eminim. İşin kolayına kaçmamak gerek. Bugünün değil dünyanın on yıllar içindeki zamanını da görmek, düşünmek, onlarla ilgili de sorumlu hissetmek gerekiyor” diye konuştu.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ TAVSİYE EDİLİYOR

Başkan Tugay, Sağlıklı Kentler Ağı’na bağlı temsilcilerin dönem dönem bir araya gelerek yol haritası çizdiklerini ve sorunlarla başa çıkmak için mücadele ettiğini aktardı. Türkiye’deki temsilciler olarak diğer yerel yönetimleri de bu çalışmaların içine katmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Tugay, iyi uygulama örneklerini birbirlerine tavsiye ettiklerini de belirtti. Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde düzenlenen COP İzmir organizasyonuna da değinen Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen atık dönüşüm projesinden bahsetti.

FORTUNE: KENDİNİZİ ADAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

DSÖ Sağlıklı Şehirler, Sağlık Geliştirme ve İyi Olma Hâli Bölge Danışmanı Kira Fortune da konferansın son gününde yine sağlıklı şehirleri konuştuklarını belirtti. Başkan Tugay’a İzmir gibi güzel bir şehrin kapılarını açtığı ve misafirperverliği için teşekkür eden Fortune, “Hem yeşil hem mavi bir şehirde olmak büyük keyif. Burada aynı zamanda başkanımıza gezegene olan emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi COP 29 toplantısında gündemi yakından takip etti. İzmir’de de bunu uyguladınız. Kendinizi adayışınız için teşekkür ediyorum. Bu taahhüdünüzden dolayı size minnettarız. Sadece sözde kalmayıp uygulamada da eylem aldınız. Sağlık ve refah gündemini takip ettiniz. Konferansta birçok katılımcı ile deneyimler paylaştık. Bir döngüden başka döngüye geçerken bir ağ olarak bağlılığımızı gösterdiğimiz başka konu da gezegenimizde barış ve refahı sağlamak. Aynı zamanda hazırlık taahhüdü de vermiş oluyoruz. Dünya hızla değişiyor ve birçok krizle karşılaştık. Aynı zamanda bu bizim eylemlerimizi de şekillendirmeli. Uluslar konuşmaya başlar, şehirler harekete geçer. Bunu burada birinci elden göreceğiz. Bu güzel İzmir şehrinde eylemler alacağız” dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Dalya Hazar da konferans boyunca sağlık, dayanıklılık, çocuk sağlığı, yaşam kalitesiyle ilgili birçok şey öğreneceklerini ve çok sayıda atölye çalışması yapacaklarını anlattı.

Başkan Tugay, program sonunda DSÖ ve Avrupa Sağlıklı Şehirler temsilcilerine plaket takdiminde bulundu.

“DAYANIKLI SAĞLIKLI ŞEHİRLER” TEMASI

Konferans kapsamında ayrıca sunumlar, saha gezileri ve çalıştaylar da düzenlenecek. “Dayanıklı Sağlıklı Şehirler” teması; iklim krizi, ekonomik kriz, pandemi ve savaş gibi çoklu krizlere karşı dayanıklı şehirler ve yaşam alanları inşa etmenin önemine dikkat çekiyor. İklim değişikliği ve buna bağlı ortaya çıkan hastalıklar, su ve gıda krizi, konferans boyunca altı çizilen konular arasında yer alıyor.