Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önlemler aldı.SAKARYA (İGFA) - 21-22 Haziran tarihinde düzenlenecek YKS için kapsamlı önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarına ara verecek, şehir merkezinde tüm yollar trafiğe açık olacak.

Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasındaki 19,5 kilometrelik mesafede hızla devam eden metrobüs hattı inşaatına da sınav öncesinde ara verilecek. Şehir merkezindeki güzergâhlarda trafiğe kapalı yol olmayacak.

Ayrıca Büyükşehir ve SASKİ ekipleri, sınav merkezlerine yakın bölgelerde altyapı çalışması gerçekleştirmeyecek. Sebahattin Zaim Bulvarı’nda Cumartesi ve Pazar günü sınav başladıktan sonra, şehir merkezinde ise her iki gün de sınav bittikten sonra çalışmalar devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da öğrencilere destekler sunacak. Sınav giriş belgelerini gösteren adaylar, ADARAY ve belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Zabıta ekipleri ise sınav saatlerinde sessizliğin korunması için araç sürücülerine korna çalmamaları yönünde uyarılarda bulunacak.