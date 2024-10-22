Döviz kurları haftaya yatay seyrinde devam ederek başladı. Dolar güne 34,25 civarında başlarken Euro 37,20'den işlem görüyor.Reyhan ÖZBAKIR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yeni haftanın başlaması ile birlikte döviz yatırımcılarını gözlerini döviz piyasasına dikti. Son haftalarda yatay seyreden döviz piyasası, bu haftaya da yatay seyirde başladı.

Kısa vadede dövizde önemli bir artış beklenmediğini belirten Bursa Kapalı Çarşı döviz bürosu esnaflarından Yüksel Durmuş, “Bu hafta döviz piyasasının durağan bir seyirde ilerleyeceğini öngörüyoruz ancak iki hafta sonra yapılacak ABD seçimlerinin dövizde inişli veya çıkışlı bir grafiğe neden olabilir.” diye ifade etti.

Durmuş ayrıca, “Yeni seçilecek ABD Başkanının izleyeceği vergi ve ticaret politikalarının dövize etkisinin yanı sıra Orta Doğu’da yaşanan hareketliliğin ileride büyük krizlere neden olacağı görülüyor. Bunun da döviz üzerindeki etkilerini ancak uzun vadede görebiliriz.” dedi.