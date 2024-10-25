Cumhuriyetimizin 101. Kuruluş yıldönümü kapsamında üniversite öğrencileri ile buluşan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Keşke" isimli tiyatro oyununu gençlerle birlikte izledi.BURSA (İGFA) - Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde bulunan DasDas Bursa’da sahnelenen, Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar sonra ülkesine gelişinin hologram teknolojisi ile canlandırıldığı ve İş İnsanı Nur Ger’in sahne aldığı "Keşke" isimli tiyatro oyunu, Demirtaş Organize Sanayi bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel'in ev sahipliğinde bir araya gelen Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin büyük beğenisini kazandı.

ÇEVİKEL; “TİYATRO SANATIN EN GÜÇLÜ ALANLARINDA BİRİ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının yıl dönümünde, gençlerle birlikte böylesine özel ve anlamlı bir etkinlikte buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Nilüfer Çevikel, “Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve genç nesillere bu değerleri aşılamak amacıyla farklı çalışmalarımızla beraber, sanat aracılığıyla öğrencilerimizle birlikte Cumhuriyet kültürünü bir kez daha vurgulamak istedik. Tiyatro da sanatın ve kültürün en güçlü alanlarında biri. Çok başarılı bir eser olduğunu düşündüğüm Keşke isimli oyunun da her anlamda gençlerimizin izlemesi gereken bir yapıt olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sanata, kültüre ve sosyal hayata daha aktif katılımları için gençler için bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çevikel, “Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin yeni yaşını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık yolunda canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

GENÇLERDEN ‘KEŞKE’ OYUNUNA TAM NOT

Etkinliğe katılan üniversite öğrencileri, geleceği 100 yıl öncesinden gören bir liderin, tüm hayatını adadığı ülkesine yıllar sonra gelişinin hayali olarak kurgulandığı "Keşke" oyununu izlerken hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de sanatsal bir deneyim yaşadılar.

Oyun, teması ve etkileyici performansı ile izleyicilerden tam not alırken, etkinliğe katılan BTÜ öğrenci toplulukları üyeleri, Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını yansıtan bu etkinliğe kendilerini davet eden DOSABSİAD’a ve Başkanı Nilüfer Çevikel’e teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca oyunda sahne alan İş İnsanı Nur Ger, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel’e desteklerinden dolayı özel olarak teşekkürlerini iletti.