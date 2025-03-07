Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kadınların şirket yönetiminden sanayiye, teknolojiden girişimciliğe kadar her alanda güçlendirilmesinin ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.BURSA (İGFA) - Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesinin, Türk ekonomisinin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Çevikel, "Sanayi ve iş dünyasında kadınların artan varlığı toplumsal kalkınmanın yanında, rekabet gücümüzün de anahtarlarından biridir. Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması, daha yenilikçi, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmanın yolunu açacaktır" dedi.

“KAPSAYICI POLİTİKALAR GELİŞTİRİLMELİ”

Kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak için atılacak adımların, ekonomik refahın yapı taşlarından biri olduğunu belirten Çevikel, "Kadın girişimcilerin desteklenmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve eğitim olanaklarının artırılması gerekiyor. Sanayide ve teknoloji alanında kadınların daha fazla yer alabilmesi için şirketlerin de kapsayıcı politikalar geliştirerek biran önce devreye alması elzemdir" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN EKONOMİDEKİ GÜCÜNÜ ARTIRMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

DOSABSİAD olarak kadın istihdamını ve kadın girişimcileri destekleyen projelere öncelik verdiklerini belirten Çevikel, "Kadın istihdam oranının artması, iş hayatında kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve toplumsal farkındalığın yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Kadınların güçlendirilmesi tüm toplumun kalkınması anlamına gelir. Bizler de DOSABSİAD olarak, bu alandaki projeleri desteklemeye ve öncü olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadınların varlığı ve güçlü duruşunun Türkiye’nin geleceğini aydınlatan en önemli değer olduğunu söyleyen Başkan Çevikel "Sanayiden akademiye, teknolojiden sağlığa her alanda büyük başarılara imza atan tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Kadınların varlığı ve güçlü duruşu, geleceğimizi aydınlatan en önemli değerdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.