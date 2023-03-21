Bayburt Derneğinin düzenlediği,Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu Düzenleme Kurulu üyesi ve Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin baskıya verdiği,”Dede Korkut” kitabının editörü Doç. Dr. Esma Özdaşlı Milliyetçi Hareket Partisi Burdur Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Burdur MAKÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Esma Özdaşlı MHP'den Milletvekili Aday Adayı oldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Esma Özdaşlı, 28. dönem Burdur Milletvekili olmak için Milliyetçi Hareket Partisi Burdur İl Teşkilatı’na aday adaylığı başvurusunda bulundu. Özdaşlı’yı eşi Prof. Dr. Kürşat Özdaşlı’da yalnız bırakmadı.

MHP Burdur İl Başkanı Gültekin Oktay Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Esma Özdaşlı’yı tebrik ederek Burdur ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

“Türk devletlerinin 21. Asrı 'Türk Asrı' yapacağına olan inancımla bu yola çıktım”

MHP Burdur Milletvekili A.Adayı Esma Özdaşlı yaptığı açıklamada Cumhuriyetin 100. Yılında, bir Türk ve Cumhuriyet kadını olarak ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine ömrünün yettiğince sahip çıkacağıma söz vererek ve Türk devletlerinin 21. Asrı 'Türk Asrı' yapacağına olan inancı ile bu yola çıktığını söyledi. Özdaşlı açıklamasında, “Yıllardır ekmeğini yiyip, suyunu içtiğim Burdur'a vefa borcumuz olduğunu, bu güzel şehrimize hizmet etme zamanının geldiğini düşündüğüm için bu yola çıktım.

Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin devletimiz ve milletimize adanmışlığı, önce ülkem ve milletim anlayışı en büyük rehberimiz ve örneğimizdir. Bu yolda siz değerli hemşerilerimizin desteği ve duasıyla elimizden geleni yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Göller, güller ve gönüller diyarı aziz şehrimizin her bireyine ayrı ayrı selam ederim” dedi.

Doç. Dr. Esma Özdaşlı Kimdir?

2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesiyle mezun olan Özdaşlı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 2008 yılında “Rus Dış Politikasını Şekillendiren Temel Dinamikler Çerçevesinde Rusya Federasyonu - Orta Asya Türk Cumhuriyetleri (Türkistan) ilişkileri (1991-1999)” başlıklı teziyle yüksek lisans ve 2012 yılında “Stratejik Ortaklık Kavramı ve Azerbaycan’ın İsrail Politikası“ başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmış olan Özdaşlı’nın başlıca telif eserleri; “İsrail’in Orta Asya (Türkistan) Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri”, “Stratejik Ortaklık Bağlamında Azerbaycan-İsrail İlişkileri” ve “Ermenistan Dış Politikası (1991-2019) (eds.) başlıklı kitaplardır.

Özdaşlı, 2006-2009 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi, 2009-2012 yılları arasında Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.

2012'den itibaren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Özdaşlı 2020 yılı itibariyle doçent unvanını almıştır.

Halen Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını sürdüren Özdaşlı, geçmiş dönemlerde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmüştür.