Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısında “Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir” dediği iddialarını yalanladı. İddialar, manipülasyon amaçlı ve gerçeği yansıtmıyor.ANKARA (İGFA) -“Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Kabine toplantısında ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ dediği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Merkezden yapılann açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi.

SPEKÜLATİF VE MANİPÜLATİF SÖYLEMLER

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısında bu yönde bir ifade kullanmadığı vurgulanarak, iddiaların “somut bilgiye dayanmayan, spekülatif ve manipülasyon amaçlı söylemler” olduğu ifade edildi.

Merkez, Erdoğan’ın anayasal yetkileri çerçevesinde Kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zaman ve zeminde kullanabileceğini, böyle bir durumda kamuoyunun yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirileceğini kaydetti.

“GAZETECİLİK ETİĞİNDEN UZAK”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu içeriklerin gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmak amacıyla üretildiğini belirtti.

Vatandaşlar, doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye davet edildi.