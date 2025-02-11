İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kendisini çiçeklerle ziyarete gelerek teşekkürlerini sunan sendika başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.İZMRİ (İGFA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı sendikaların başkanları ve üyelerinden oluşan topluluk Kültürpark’taki İzmir Sanat Başkanlık Ofisi’ne yürüyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

Sorunların diyalog içinde sağlıklı bir şekilde sonuca ulaştırılması ve huzurlu iş ortamının sağlanıyor olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay’a çiçeklerle teşekkürlerini sunan sendika temsilcileri birliktelik mesajı verdi.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Hepimiz kendi adımıza bir duruş sergilemeye çalışıyoruz. Belediye bir şirket değil. Belediye bir özerk kurum değil. Belediye devletin bir kurumu. Hepimiz bir hizmeti, görevi yerine getirmek için buradayız. 5 yıllığına sizler de dahil vatandaşlarımızın oylarıyla onları temsilen burayı yönetmek üzere geldim. Burada ben patron değilim. Benim patron olmadığımı lütfen kimse unutmasın. Ama bu belediyeyi işler ve hizmet verir halde tutmakla yükümlüyüm. Çünkü bunun sözünü İzmirlilere verdik. Üzerimizde hepinizin de malumu olan ağır baskılar olan dönemde çalışma arkadaşlarımdan, emekçi, kardeşlerimden rica ediyorum, yanımızda durun. Buna ülkemizin, şehrimizin, belediyemizin ihtiyacı var” dedi.

“HARCADIĞIMIZ HER KURUŞUN HESABINI YAPIYORUZ”

Başkan Tugay ayrıca, “Zaman zaman zorluklar yaşıyoruz, yaşayacağız. Harcadığımız her bir kuruşun hesabını yapıyoruz. Son 2 ayda çok ağır darbeler aldık. Önümüzdeki aylarda da ne olacağını bilmiyoruz. Bu dönemde sizlerden dayanışma talep ediyorum, anlayışınızı rica ediyorum, hepimizin iyiliği için. Bugün gösterdiğiniz nezaket benim için çok kıymetli. Önümüze bakalım. Önümüzdeki günlerde inşallah sizlerin mutlu olacağı, İzmir’in gurur duyacağı belediyeyi hep beraber yaşatalım” açıklamasında bulundu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aynı yolu yürüdüğünü söyledi.