Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısını kınadı. “Barışçıl sivilleri hedef alan bu faşist terör eylemi, Netanyahu’nun soykırım politikalarının kanıtı” denildi. Bakanlık, alıkonulan vatandaşların serbest bırakılması için girişim başlattı ve BM’yi ablukanın kaldırılmasına çağırdı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerinin uluslararası sularda saldırısını “en ağır uluslararası hukuk ihlali” olarak nitelendirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket eden sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkûm eden Netanyahu hükümetinin faşist ve militarist politikalarının Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır,” ifadelerine yer verdi.

HUKUKİ VE DİPLOMATİK ADIMLAR

Açıklama, saldırının ateşkes çabalarına zarar vermemesi umudunu dile getirirken, filodaki katılımcı ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edildiğini belirtti. Alıkonulan vatandaşların ve diğer yolcuların derhal serbest bırakılması için gerekli girişimlerin başlatıldığını, faillerin hesap vermesi için hukuki yollara başvurulacağını vurgulandı.

Açıklamada, BM ve uluslararası kuruluşlara, Gazze’deki hukuksuz ablukayı kaldırma, insani yardım girişine izin verme ve seyrüsefer serbestisini güvenceye alma çağrısı yapıldı.