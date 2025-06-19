2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet ve ödül töreni düzenlendi. Törende, okuldan dereceyle mezun olan ilk üç öğrenciye, Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında toplam 50 Cumhuriyet altını takdim edildi. İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı’nın başarılı öğrencileri teşvik etmek amacıyla 25 yıldır sürdürdüğü “Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri” bu yıl da sahiplerini buldu. Dilek Sabancı’nın katkılarıyla 1997 yılında eğitim-öğretime kazandırılan Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni dereceyle bitiren ilk üç öğrenciye toplamda 50 Cumhuriyet altını ödül verildi.

Bu yıl ödül kriterlerini sağlayarak dereceye giren öğrenciler arasında okul birincisi Ahmet Yasin Gülden 25, ikincisi Edanur Taşcıoğlu 15 ve üçüncüsü Seda Nur Tosun 10 Cumhuriyet altınının sahibi oldu.

2024-2025 eğitim döneminde Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 103 öğrenci mezun olurken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanı alarak üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince “Dilek Sabancı Başarı Bursu” verilecek.